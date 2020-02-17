Воронеж, , 14:23 — REGNUM Прямой эфир с губернатором Воронежской области Александром Гусевым в социальной сети «Вконтакте» состоится 18 февраля, начнётся эфир в 10:30, сообщила пресс-служба правительства региона. Вопросы жителям и журналистам предлагается оставлять также на странице главы региона.

Темы прямого эфира выбраны заранее — их 13. В частности, предлагается задавать вопросы по темам поддержки семей с детьми, работы в регионе системы раздельного сбора мусора, о капремонте объектов социальной сферы, по проблемам поддержки малого и среднего бизнеса и о привлечении бизнеса на крупные инвестиционные площадки региона, благоустройства, подготовки к 75-летию Победы. Отдельно выделены темы строительства нового хирургического корпуса онкодиспансера и борьба с неприятным запахом в Воронеже.

«Ответы на вопросы, не попавшие в эфир, будут даны позднее — в виде комментариев в этом же посте», — добавили в пресс-службе правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области решил не собирать традиционную пресс-конференцию по итогам 2019 года. Вместо этого было принято решение провести прямой эфир в социальных сетях.

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