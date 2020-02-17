посёлок Юго-Камский, , 14:22 — REGNUM В поселке Юго-Камский Пермского муниципального района Пермского края квартирант получил смертельные травмы от владельца квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, осенью 2019 года хозяин дома поскандалил с квартирантом из-за беспорядка в комнате. Собственник руками и ногами избил арендатора. Через несколько дней квартирант от побоев скончался.

По факту избиения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Дело направлено для рассмотрения в суд.