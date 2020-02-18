Москва, , 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 февраля: завершилась Висло-Одерская наступательная операция.

Читайте также: Война: в Восточной Пруссии убит командующий 3-им Белорусским фронтом

18 февраля 1945 года была завершена Висло-Одерская наступательная операция войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии войск 4-го Украинского фронта. Красная армия разгромила 9-ю, 4-ю танковую и 17-ю армии немецкой группы армий «А».

Висло-Одерская операция считается одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Если к её началу ширина полосы наступления составляла 500 км, то к моменту завершения она увеличились до 1 тыс. км.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1805.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: немцы поспешно отступают с демянского плацдарма. Радио REGNUM