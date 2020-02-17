Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Пожизненное заключения для трех обвиняемых в убийстве инспектора Охотзоопрома Ерлана Нургалиева в Карагандинский области запросил прокурор, сообщает 17 февраля агентство «Казинформ».

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области подходят к концу слушания по делу об убийстве инспектора. Гособвинитель также попросил взыскать с подсудимых 30 минимальных расчетных показателей (МРП), или 79 530 тенге ($211) в фонд компенсации потерпевших.

Адвокат семьи Нургалиева заявил, что размер материального ущерба составляет 9,1 млн тенге ($24 тыс.), которые были потрачены на похороны инспектора, морального вреда — 20 млн тенге ($53 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля 2019 года браконьеры выстрелили в автомобиль инспекторов Охотзоопрома в Карагандинской области Казахстана, в результате чего один из инспекторов получил ранение, а Ерлан Нургалиев скончался от полученных травм.

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