Джакарта, , 14:17 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Центральная Ява вновь выполнило гуманитарную миссию, направив 41 250 защитных масок гражданам Индонезии в три страны, а именно в Китай (Гонконг), Тайвань и Сингапур, сообщает Antara.

«Я несколько раз связывался с нашими гражданами в Гонконге, Тайване и Сингапуре», — заявил губернатор Центральной Явы Ганджар Праново.

Известно, что губернатор несколько раз связывался с представителями граждан Индонезии в трех странах, чтобы выяснить, что нужно жителям, и оказалось, что потребность в защитных масках действительно высока.

Глава центра здравоохранения провинции Юлианто Прабово добавил, что поставка масок осуществлялась из-за того, что гражданам Индонезии в этих трех странах было трудно получить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии заявило, что граждане страны, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время находятся в хорошем состоянии и продолжают свою работу.

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