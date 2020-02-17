Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили 17 февраля в дирекции Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).

«Сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привел к значительным ухудшениям погодных условий в Санкт-Петербурге и вызвал угрозу наводнения», — пояснили на петербургской дамбе.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь с 17 на 18 февраля ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 28 м/с, а уровень воды в устье Невы может подняться на +160…+180 см.

Дирекция КЗС разработала план маневрирования защитными затворами для предотвращения наводнения. По распоряжению МЧС, затворы дамбы начали закрывать в 14:10 мск.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 13:57 мск.

Движение автомобилей по КЗС осуществляется в штатном режиме. Дирекция КЗС призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать действие сильного бокового ветра и осадков.