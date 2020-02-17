Томск, , 14:15 — REGNUM По итогам прошедшей недели в Томской области ОРВИ и гриппом заболели 7565 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областном управлении Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей — 2,3%. В пяти муниципальных образованиях региона зафиксированы превышение эпидпорога и интенсивный рост заболеваемости: в Томске, в Зырянском, Каргасокском, Парабельском, Шегарском районах.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, по совокупному населению региона уровень заболеваемости на 15,4% ниже эпидпорога.

В Томске недельный эпидпорог по совокупному населению превышен на 17,5%, среди школьников от семи до 14 лет — на 32,3%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 6,2%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 45,3% выявлен грипп. А именно, выявляются вирус гриппа А (H3N2), А (H1N1) и В. Также в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

На прошедшей неделе в Томской области были полностью закрыты восемь школ, 85 классов в 31 школе, шесть детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Хабаровском крае.

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