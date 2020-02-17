Тверь, , 14:12 — REGNUM Два центра амбулаторной онкологической помощи будут открыты в 2020 году в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Учреждения планируется создать на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева и Вышневолоцкой центральной районной больницы, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства Тверской области.

Ранее глава региона Игорь Руденя назвал приоритетным направлением в работе по профилактике и лечению онкозаболеваний повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках нацпроекта в регионе также продолжится работа по оснащению Тверского областного онкологического диспансера — в этом году отделение радиотерапии получит новый линейный ускоритель и компьютерный томограф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации национального проекта в Тверском областном онкологическом диспансере установлено 67 единиц нового оборудования на 315 млн рублей. В частности, теперь, благодаря новому оборудованию, тверские медики получили возможность проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Отметим, что в общей сложности в 2020 году на мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» в Тверской области направят 2,1 млрд рублей. Деньги направят, в частности, на установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов — в 2020 году в муниципалитетах региона появится 16 новых ФАПов в 15 муниципальных образованиях. Также планируется закупка 121 единицы специализированного оборудования для семи медицинских учреждений региона. Для решения кадровых вопросов планируется предоставление 550 единовременных выплат врачам-студентам, обучающимся по целевому направлению в Тверском государственном медицинском университете. В 2019 году были произведены ежегодные денежные выплаты 299 студентам-целевикам.