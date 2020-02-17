Кемерово, , 14:12 — REGNUM Две операции по пересадке почки одновременно впервые провели в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева, передает 17 февраля Общественное телевидение России. Кузбасские врачи перенимали уникальный опыт в трансплантологии у врачей из Москвы.

Пациенты, отец и его 36-летняя дочь, приехали в Кузбасс из Якутии. На первом этапе хирурги забрали орган у мужчины. Вторая бригада врачей сразу же приступила к пересадке почки его дочери. «Двойную» операцию провели врачи Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Специалистам из Кузбасса показали особенности эндоскопического забора донорского органа. В этом процессе множество нюансов. Главное преимущество — минимальная травматизация донора. На следующий день он уже может уйти из больницы.

Татьяна Пиминова, заведующая центром трансплантации областной клинической больницы: «Это современная технология, это современное направление, поэтому мы абсолютно уверенны, что мы к этому готовы. Единственный нюанс, в любой операции есть свои особенности, этими особенностями с нами поделятся наши коллеги из Москвы, и в ближайшее время мы будем выполнять эти операции. Надеемся, что у нас появятся для этого подходящие кандидаты, потому что операция морально сложная для человека, у которого забирают орган, который жертвует».

Для проведения таких операций в Кемеровской клинической больнице есть необходимое эндоскопическое оборудование и опытные хирурги. Новые технологии позволяют сократить время ожидания донорской почки, и если ближайший родственник подходит по показаниям здоровья, стоять в очереди не придётся.