Сунжа, Ингушетия, , 14:10 — REGNUM Власти города Сунжи предоставили квартиры жильцам барака на улице Заводской, сгоревшего в июне 2019 года. Более полугода они были вынуждены искать прибежища у знакомых и родных, пока в дело не вмешался глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он поручил администрации города в срочном порядке обеспечить семьи пострадавших жильем, пишет интернет-газета «Ингушетия». Мэр города Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев встретился с руководством подрядных организаций и погорельцами. Один из застройщиков Мухарбек Илезов предложил предоставить жилье в новых домах на улицах Менделеева и Рабочей.

После осмотра новых квартир погорельцы получили ключи от них, за что выразили благодарность местным и республиканским властям и главе стройфирмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в бараке 1960 года постройки по улице Заводской в городе Сунже произошел 10 июня 2019 года. Без жилья остались 10 семей. Власти республики обещали помочь в решении жилищного вопроса погорельцев до конца прошлого года.