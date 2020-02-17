Красногорск, , 14:09 — REGNUM В Красногорском горокруге управляющая компания ООО «ПИК-Кофморт» вернула жителям 2,7 млн рублей переплаты за отопления. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

По словам руководителя ведомства Ольги Фединой, управляющая компания не провела ежегодный перерасчет за отопление, и жители обратились за помощью в Госжилинспекцию. Проверка показала, что компания действительно нарушила правила предоставления коммунальных услуг. Сумма возврата составила 2,7 млн рублей.

«Управляющие организации обязаны провести сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя к ним. Если обнаруживается ошибка, документы с верными суммами должны быть выданы немедленно», — заявила Федина.