Минск, 17 февраля 2020, 14:11 — REGNUM Пять граждан Белоруссии после карантина в Казахстане вернулись домой, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщило 17 февраля информационное агентство БелТА.
По его словам, указанные граждане покинули китайский город Ухань и прошли карантин в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице города Нур-Султан.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии около 200 студентов, вернувшихся из Китая, разместят в областном центре медицинской реабилитации «Загорье» для прохождения карантина.
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