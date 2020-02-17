Минск, , 14:11 — REGNUM Пять граждан Белоруссии после карантина в Казахстане вернулись домой, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщило 17 февраля информационное агентство БелТА.

«Представители казахстанского медицинского учреждения констатировали отсутствие опасений по поводу здоровья белорусов. Все пятеро сегодня ночью благополучно прилетели на родину», — рассказал он.

По его словам, указанные граждане покинули китайский город Ухань и прошли карантин в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице города Нур-Султан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии около 200 студентов, вернувшихся из Китая, разместят в областном центре медицинской реабилитации «Загорье» для прохождения карантина.

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