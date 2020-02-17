История вопроса

В разных городах Российской Федерации скорую помощь перевели на аутсорсинг, а где-то собираются это сделать. Суть в том, что фирма-аутсорсер по договору с органами здравоохранения предоставляет машины и водителей для работы этой важной службы. Гладко этот процесс проходит не везде. Частники стараются получить прибыль или хотя бы работать не в убыток себе, из-за чего порой оптимизируют расходы, например, экономят на оплате труда водителей. Как результат, возникают скандалы....