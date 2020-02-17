Екатеринбург, 17 февраля 2020, 14:18 — REGNUM Аутсорсер скорой помощи в Екатеринбурге, фирма «Феникс-Логистика» обратилась в прокуратуру из-за журналистов. Об этом сообщает ЕАН.
По информации издания, директор компании Павел Шмаков обратился к свердловскому прокурору с просьбой провести доследственную проверку журналистских публикаций.
В фирме считают, что журналисты осознанно формировали «крайне негативное общественное мнение» о компании, чтобы сорвать заключение контракта с аутсорсером.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Екатеринбурга нашла ряд нарушений у «Феникс-Логистики». После прихода аутсорсера из скорой массово уволились водители.
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