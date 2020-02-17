Москва, , 14:08 — REGNUM Проблема современной системы управления заключается в том, что власти игнорируют специалистов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с лайнером Diamond Princess.

«К сожалению, проблема современной системы управления во всём мире заключается в том, что специалистов игнорируют. Это особенность современной цивилизации. Когда специалист говорит, то его слушают в последнюю очередь. Сначала слушают пиарщика. Сначала реагируют на то, как может повести себя общественное мнение, чтобы рейтинг был приличный. Политики не слушают специалистов», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди пассажиров стоящего на карантине в японском порту Йокогама круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен новый тип коронавируса, оказалась гражданка России.

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