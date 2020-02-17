Москва, 17 февраля 2020, 14:08 — REGNUM Проблема современной системы управления заключается в том, что власти игнорируют специалистов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с лайнером Diamond Princess.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди пассажиров стоящего на карантине в японском порту Йокогама круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен новый тип коронавируса, оказалась гражданка России.
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