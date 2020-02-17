Уфа, , 14:10 — REGNUM Прокурором октябрьского района Уфы назначен старший советник юстиции Зубаиров Рустам Ринатович. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ 13 февраля текущего года.

Отмечается, что Рустам Зубаиров родился в 1975 году в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии. В 1997 году окончил Башкирский государственный университет. С этого времени работал в разные году помощником прокурора Аургазинского района, следователем в этой же прокуратуре, заместителем прокурора и прокурором Благоварского района. С 2009 года по настоящее время был прокурором Ленинского района Уфы. Был награжден знаком «За безупречную службу» и знаком отличия «За верность закону» I степени. Кроме этого, имеет благодарность генерального прокурора РФ.