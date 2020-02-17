Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве строители прорабатывают план по соединению «желтой» ветки метро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте мэра столицы 17 февраля.

Специалисты работают над перспективами соединения Калининской («Новокосино» — «Третьяковская») и Солнцевской («Деловой центр» — «Рассказовка») линий московского метро. Сейчас «желтая» ветка разделена на две и не соединяется в центре.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, соединить ветку необходимо, однако точного решения по строительству пока нет. Он добавил, что существует один вариант проекта по соединению веток, однако прорабатываются и другие.

Также Бочкарев отметил, что «соединительный» участок будет крайне сложным с технической точки зрения, однако у Москвы есть на это ресурсы.