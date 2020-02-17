Москва, , 13:30 — REGNUM Транспортную развязку на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД в Москве планируют реконструировать и запустить с опережением графика. Об этом 17 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Реконструкция длится уже много лет. Одна из сложнейших. Мы её разделили на семь этапов. Пять уже завершены, приступили к двум последним. Это реконструкция на МКАДе и реконструкция на Сходне. Огромные потоки. Реконструкция осложнила ситуацию, а на эту развязку ориентируются московские районы и Подмосковье, где проживает около миллиона человек», — сообщил Собянин.

В рамках проекта будет построено 7,7 км дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трёх новых эстакад общей протяженностью 1,8 км. По плану работы должны быть завершены в ноябре 2021 года. Однако мэр Москвы отметил, что подрядная организация постарается завершить реконструкцию на полгода раньше намеченного срока.