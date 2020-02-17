Грозный, , 13:30 — REGNUM В Чечне в ближайшее время будет решена проблема трехсменного образования в школах. Об этом 16 февраля в ходе совещания по вопросам образования в республике сообщил глава Минобра РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня с представителем правительства обсудили, договорились, что третьи смены в Чечне тоже будут ликвидированы», — цитирует министра пресс-службы главы и правительства региона.

Рамзан Кадыров, отметив, что «образование — одно из самых сложных направлений социальной сферы», также подтвердил, что решение вопроса «трехсменки» особенно важно, учитывая высокий уровень рождаемости в Чечне.

«Министр заявил, что совместными усилиями в ближайшей перспективе будет решена проблема «трёхсменок», которая является для нас наиболее острой и сложной», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года бывший глава упраздненного Минкавказа Сергей Чеботарев пообещал, что Чечне для решения проблемы нехватки ученических мест будут выделены дополнительно около 12 млрд рублей.