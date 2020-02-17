Наро-Фоминск, Московская область, , 13:29 — REGNUM В Подмосковье задержали оперуполномоченного уголовного розыска. Его подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, в результате спецмероприятий задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. По данным следствия, полицейский и его знакомый совместно организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина.

Проводится служебная проверка, по результатам которой оперуполномоченного уволят из органов внутренних дел. Также планируется привлечь к дисциплинарной ответственности его руководство.