Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM На 53-м году ушел из жизни начальник главного штаба Казахстана — первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил республики Нуржан Муканов. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Генерал-майор ВС Казахстана ушел из жизни 16 февраля 2020 года. «Руководство министерства обороны РК и весь личный состав вооружённых сил РК выражает искренние соболезнования родным и близким генерал-майора», — говорится в сообщении.

Нуржан Муканов родился 15 февраля 1968 года в Целинограде КазССР. Окончил Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны. Первым заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны назначен 30 декабря 2016 года.