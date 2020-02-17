Грозный, , 13:25 — REGNUM Министр образования РФ Сергей Кравцов провел рабочую поездку в Чечню. В рамках визита он провел совещание по вопросам развития образования Чеченской Республики, после которого ответил на вопросы журналистов.

Один из них касался процедуры сдачи ЕГЭ в регионе. Как отметил Кравцов, в Чечне он в последние годы проводится на максимально высоком уровне.

«Шесть лет подряд ЕГЭ проводится максимально объективно. <…> Очень сильно повысились результаты, уменьшилось количество тех детей, которые не преодолели минимальные границы баллов», — цитирует министра пресс-служба главы и правительства Чечни.

Как ранее сообщалось, в Чечне по инициативе главы республики Рамзана Кадырова реализуется проект «Я сдам ЕГЭ!». В ходе него в течение учебного года выпускники выполняют диагностические работы по материалам, повторяющим задания ЕГЭ. Это делается для оценки уровня готовности выпускников к предстоящим экзаменам и составления плана устранения пробелов в знаниях.