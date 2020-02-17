Омск, , 13:24 — REGNUM В Омске руководитель областного бюджетного учреждения «Автобаза здравоохранения» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело возбуждено по материалам, представленным региональным УФСБ. По версии следствия, с 2014 года по 2020 год глава учреждения, действуя из личной заинтересованности в интересах подконтрольного юридического лица, организовал заключение с указанной организацией договоров на оказание транспортных услуг по заведомо заниженной стоимости. Затем транспортные услуги оказывало аффилированное юридическое лицо по рыночной стоимости. При этом использовался автотранспорт «Автобазы здравоохранения».

В ведомстве подчеркнули, что материальный ущерб от действий подозреваемого, по предварительным оценкам, составил не менее 4 млн рублей.

13 февраля руководителя учреждения задержали, на следующий день ему предъявили обвинение. Он был заключён под стражу. На работе и по месту жительства подозреваемого проводятся выемки документации. Допрашиваются свидетели и так далее.

По мнению следствия, ущерб может быть значительно больше предварительного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области суд закрыл дело в отношении экс-заведующего Сафоновского межрайонного отделения ОГУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ранее возбуждённое по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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