Озёрск, Челябинская область, , 13:23 — REGNUM В челябинском Озёрске будут усилены меры безопасности на местной станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Сейчас станция оснащена видеонаблюдением и тревожной кнопкой. Рассматривается вопрос о введении дополнительной защиты на выходе и входе.

В минздраве пояснили, что в ночь с 14 на 15 февраля для медицинского освидетельствования на опьянение был доставлен молодой человек. А затем четверо неизвестных, вооружённых арбалетом, попытались забрать анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников скорой помощи были травмированы. Часть нападавших задержана.

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