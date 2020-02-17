Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону продавцы магазинов кальянов промышляли продажей снюсов и нелегального табака. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью ведомства Южного таможенного управления (ЮТУ).

Крупную партию товара изъяли сотрудники отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров ведомства. В ходе инспекции в двух магазинах найдено более 1,1 тыс. пачек табака иностранного производства без акцизных марок. Кроме того, обнаружено 465 упаковок снюса.

Владелец магазина будет привлечён к административной ответственности.