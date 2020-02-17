Семей, Казахстан, , 13:13 — REGNUM Проект по захоронению твердых радиоактивных отходов планируют реализовать на территории бывшего Семипалатинского полигона. Об этом 17 февраля написал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

По его словам, проект планируется реализовать в рамках соглашения с «Казатомпромом». Национальная компания также поможет реализовать другие меры по улучшению окружающей среды. На бывшем полигоне планируется утилизировать отходы Ульбинского металлургического завода.

Мирзагалиев добавил, что эта мера позволит исключить воздействие радиоактивных отходов на окружающую среду и население.

Отметим, АО «Ульбинский металлургический завод» входит в состав «Казатомпромома». Завод является одним из крупнейших производителей урановой, бериллиевой и танталовой продукции.

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