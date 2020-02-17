Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Народный артист Грузии, кинорежиссёр Георгий Шенгелая скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Имеди».

Шенгелая снял фильмы «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», «Ехал поезд» и другие.

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Тбилиси. Он окончил режиссёрский факультет ВГИКа и с 1961 года работал на киностудии «Грузия-фильм».

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