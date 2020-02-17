Москва, , 13:09 — REGNUM Пассажиры лайнера Diamond Princess постоянно получают новую вирусную нагрузку, и, значит, процент заболевших там будет больше, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Изначально было понятно то, что карантин не закончится 19 числа, потому что по всем противоэпидемиологическим правилам положено делать так — карантин отсчитывается от последнего заболевшего. То есть если на корабле до сих пор имеют место случаи заболевания, то по факту карантин должен начаться заново и обнуляться. То, что объявлено о 19 февраля, это, скорее всего, сделано больше для спокойствия людей, которые сейчас находятся в карантине, чтобы не было никакой паники, — сказал Тимаков. — Сейчас на корабле тюрьма. По факту нужно было делать мероприятия по эвакуации людей с этого корабля, так как сейчас они варятся в этом вирусном бульоне, и процент заражения людей на этом корабле будет гораздо больше».

Сейчас же пассажиры лайнера, как полагает Тимаков, постоянно получают новую вирусную нагрузку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Также отметим, что ранее сообщалось о том, что лайнер будет снят с карантина 19 февраля.

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