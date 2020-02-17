Москва, 17 февраля 2020, 13:09 — REGNUM Пассажиры лайнера Diamond Princess постоянно получают новую вирусную нагрузку, и, значит, процент заболевших там будет больше, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Сейчас же пассажиры лайнера, как полагает Тимаков, постоянно получают новую вирусную нагрузку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Также отметим, что ранее сообщалось о том, что лайнер будет снят с карантина 19 февраля.
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