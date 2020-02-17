Токио, , 13:07 — REGNUM Среди пассажиров стоящего на карантине в японском порту Йокогама круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен новый тип коронавируса, оказалась гражданка России. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, сообщили в посольстве РФ в Токио.

Читайте также: 85 новых случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии

Напомним, на борту судна находятся около 3,7 тыс. человек, включая 24 граждан РФ.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России». — уточнили в дипмиссии.

https://twitter.com/RusEmbassyJ/status/1229343883835801600

В посольстве отметили, что в ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Также по теме: У российских пассажиров круизного судна в Японии коронавирус не подтверждён

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Японии количество случаев заболевания коронавирусом нового типа достигло 550. В их числе — 454 случая заражения, которые были выявлены у пассажиров круизного лайнера, пришвартованного недалеко от Токио. За последние сутки на судне было обнаружено 85 новых случаев инфекционного заболевания.

Ранее российское посольство в Японии сообщало о том, что граждан РФ нет среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых выявлено заражение новым типом коронавируса.