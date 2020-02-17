Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбургской области 16 февраля на 88-м году ушел из жизни бывший депутат Госдумы РФ и лидер оренбургских нефтяников Рэм Храмов. Свои соболезнования выразили правительство региона, администрация Оренбурга, Законодательное собрание области.

Рэм Храмов Пресс-служба администрации Оренбурга

«Он был представителем поколения, которое создавало мощный промышленный комплекс нашего региона. Более тридцати лет Рэм Храмов работал в нефтяной отрасли Оренбуржья, почти четверть века был лидером оренбургских нефтяников», — отметили в областном правительстве.

«Он запомнился своим неравнодушием и активной гражданской позицией, участием в общественно-политической и экономической деятельности», — отметили в мэрии Оренбурга.

«Был профессионалом своего дела, пользовался огромным уважением и авторитетом среди коллег как в России, так и за рубежом. Во многом благодаря ему в нашей области был создан мощный промышленный комплекс», — сказали в Заксобрании.

Добавим, Рэм Андреевич Храмов родился 28 июня 1932 года в Воронеже. Трудовую деятельность начал на нефтепромысле «Аксаковнефть» Башкирской АССР в должности оператора по добыче нефти и газа. В 1964—1976 годах работал начальником нефтегазодобывающего управления «Бузулукнефть». В 1976 году возглавил производственное объединение «Оренбургнефть». В 1994 году постановлением Правительства РФ назначен президентом и одновременно председателем совета директоров ОАО «Оренбургская нефтяная акционерная компания» (ОНАКО).

В 1998 году избран депутатом Заксобрания Оренбуржья, затем депутатом Госдумы. Являлся членом-корреспондентом Международной академии топливно-энергетического комплекса, академиком Международной академии информатизации.