Москва, , 13:01 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения пресекла деятельность интернет-аптеки на территории Москвы и Подмосковья за незаконную реализацию лекарств, сообщили в Росздравнадзоре.

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В ходе проверки выяснилось, что аптека «Маранта» через интернет незаконно торговала рецептурными лекарственными препаратами без предъявления рецептов.

Возбуждено административное дело. Заявление Росздравнадзора о блокировке сайта аптеки направлено в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова стала главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

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