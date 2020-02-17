Краснодар, , 12:59 — REGNUM 1,7 тыс. жителей Краснодарского края смогли пройти осмотры и обследования в рамках Дня открытых дверей в онкологических диспансерах, сообщили 17 февраля в пресс-службе администрации края.

Акция проводилась в Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. В рамках акции все желающие могли без предварительной записи и направления пройти осмотры и получить консультации специалистов онкодерматологов, маммологов, онкопроктологов, онкоурологов, специалистов УЗИ.

«Всего в регионе онкологи осмотрели 1723 человека. Выявлено 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов врачи заподозрили злокачественные новообразования», — сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Всего, напомнили в администрации, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани на борьбу с онкозаболеваниями в 2020 году направят 2 млрд рублей.