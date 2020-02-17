Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — среди участников из Северо-Западного федерального округа, который проходил в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга с 14 по 16 февраля 2020 года.

Конкурс «Учитель будущего» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«В течение трех дней 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров,-По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и 1 команда из г. Гатчины Ленинградской области».

На полуфинале в Санкт-Петербурге встретились 2 команды из Архангельской области (средняя школа № 95 г. Архангельска и средняя школа № 21 г. Северодвинска), по одной команде от Вологодской (Присухонская основная школа, дер. Фофанцево), Калининградской (Гимназия г. Гурьевска), Ленинградской (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Псковской (Бежаницкая средняя школа, п. Бежаницы) областей, 43 команды Санкт-Петербурга, а также команда из Республики Карелия (Средняя школа № 2 г. Петрозаводска). Из 43 команд от Санкт-Петербурга по 2 команды от образовательного учреждения были представлены у средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича (Адмиралтейский район), средней школы № 391 (Красносельский район), гимназии № 642 «Земля и Вселенная» (Василеостровский район), школы № 35 (Василеостровский район) и Аничкова лицея (Центральный район).

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса — формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса.

«Самое важное на очных полуфиналах — это обратная связь от участников конкурса. Мы постарались создать условия, чтобы учителя воспринимали конкурс не столько, как состязание, сколько как площадку для обмена опытом, место интересных и полезных знакомств. Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга», — подчеркнул Андрей Богданцев.

Во второй день перед участниками полуфинала с лекцией «Человек в цифровую эпоху: как учить» выступила доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская.

«Роль учителя — самая главная в мире. Если мы хотим, чтобы наша цивилизация сохранилась, то ее будут определять люди. Эти люди в онлайн курсах не формируются», — отметила Татьяна Черниговская.

Для полуфиналистов СЗФО партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовил подарки. Каждый учитель получил 2 книги («Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Э.А. Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Г.В. Лобастова), а также сертификат на бесплатное обучение (курсы повышение квалификации 36 часов) по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Партнеры конкурса «Яндекс.Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свой приз команде средней школы № 235 имени Д.Д. Шостаковича (Санкт-Петербург), станции «Алиса» получили Павел Никитин, Мария Рехина и Юля Шеверева. Поощрительный приз от «Яндекс.Учебник» получили учителя: Татьяна Дементьева, Светлана Понятовская и Наталья Якушева — команда Аничкова лицея (Санкт-Петербург).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Учитель будущего» из СЗФО:

Санкт-Петербург — 11 команд:

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 126 Калининского района: Борейко Ольга Борисовна, Дуброва Ольга Владимировна, Кольцова Ольга Геннадьевна;

ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и вселенная»: Пучкова Анастасия Ильинична, Мосягин Александр Владимирович, Чехович Ирина Александровна;

ГБОУ СОШ № 516 Невского района: Иванова Елена Александровна, Хрусталева Валерия Николаевна, Таликова Алина Сергеевна;

ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением английского языка Невского района: Зубова Наталья Олеговна, Гасникова Татьяна Олеговна, Парфенова Александра Александровна;

ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского района: Карпенко Елена Валерьевна, Антонова Дарья Александровна, Горбатых Ольга Олеговна;

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Быков Николай Александрович,Гофман Анна Сергеевна, Кулева Елена Юрьевна;

ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского района: Голюдов Евгений Анатольевич, Гушило Татьяна Карповна, Юдина Елена Николаевна;

ГБОУ Лицей № 64 Приморского района: Клюев Семен Владимирович,Атавина Анастасия Александровна, Новикова Ирина Александровна;

ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича: Шеверева Юлия Николаевна,Никитин Павел Валерьевич, Рехина Мария Александровна;

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Дементьева Татьяна Сергеевна, Понятовская Светлана Леонидовна, Якушева Наталья Юрьевна;

ГБОУ Физико-математический лицей № 366 Московского района: Вольфсон Георгий Игоревич,Арсентьева Оксана Анатольевна, Вольфсон Игорь Павлович;

Ленинградская область — 1 команда:

МБОУ Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского: Хеорхе Иван Иванович, Нестерова Ирина Михайловна, Шарова Елена Николаевна.