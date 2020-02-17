Красногорск, , 12:49 — REGNUM В Подмосковье за неделю устранили 20 нарушений тишины и покоя в дневное и ночное время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Как заявил начальник ведомства Олег Баженов, в десяти муниципальных образованиях региона выявили и пресекли 20 нарушений закона «Об обеспечении тишины» в обеденное и ночное время. Больше всего постановлений по фактам нарушений вынесли в Красногорске. В основном к административной ответственности привлекались строительные организации.