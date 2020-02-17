Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Петербурге прокуратура принуждает Российский государственный гидрометеорологический университет позаботиться о памятнике истории и культуры — Доме бесплатных квартир Елисеевых. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Здание расположено на проспекте Металлистов, д. 3. В объект культурного наследия включены двух-, трех‑ и четырехэтажные корпуса, а также часовня с территорией и оградой.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения закона о защите объектов культурного наследия, памятников истории и культуры и обнаружила, что РГГУ закон нарушает: «Объект культурного наследия содержится ненадлежащим образом, необходимые работы по сохранению не ведутся».

Прокуратура внесла в адрес РГГУ представление, которое находится на рассмотрении.