Москва, , 12:43 — REGNUM Симоновский суд Москвы 17 февраля удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к организатором несогласованных митингов 3 августа Любови Соболь и Георгию Албурову на общую сумму 311 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.

«Исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с Любови Соболь и Георгия Албурова убытки в размере 311 тысяч 607 рублей», — огласила решение судья Анастасия Лоскутова.

Как заявляет истец, во время несогласованных митингов 3 августа на всех станциях Бульварного кольца, а также на некоторых других станциях метрополитена были задействованы дополнительные работники, что привело к дополнительным затратам.

Ранее Симоновский суд Москвы уже удовлетворил иски к Любови Соболь и Георгия Албурова от ГБУ «Автомобильные дороги» в размере 1 млн 561 тысяч рублей и «Мосгортранса» в размере 650 тысяч рублей.