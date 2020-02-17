Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM В здании закрытого кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроется детский медиацентр. Об этом сообщает «66.ру».

Сведения о структуре будущего учреждения разместили прямо на дверях бывшего кинотеатра. В мэрии Екатеринбурга подтвердили достоверность данной информации.

В здании «Салюта» будет открыт киноклуб и школа юного журналиста. В медиацентре будут проводить конкурсы и фестивали, в частности, конкурс электронных образовательных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2020 года «Салют» дал последний кинопоказ. Проститься с кинотеатром пришли около сотни человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге прощаются с кинотеатром «Салют»