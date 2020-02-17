Москва, , 12:40 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили пять цехов производства питания на одном из комбинатов в Кунцево, в котором работали нелегальные мигранты, сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ходе проверки помещений предприятия на Молодогвардейской улице было обнаружено 35 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность. По результатам проверки выявлено 12 нарушений миграционного законодательства РФ.

Отмечается, что на данный момент трёх иностранных граждан привлекли к ответственности по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. По результатам рассмотрения материалов судебным органом будут приняты решения о наложении административного штрафа, а также выдворения за пределы РФ.

«Кроме того, по фактам нарушения порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами возбуждено 12 дел об административном расследовании по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», — рассказали в полиции.