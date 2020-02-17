Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Ростовская прокуратура признала незаконной массовую вырубку деревьев в районе стадиона СКА. Об этом сообщили представители общественного движения «Городской патруль».

«Установлено, что рубка зелёных насаждений на земельном участке, расположенном в Первомайском районе Ростова-на-Дону в районе переулка Измаильский (рядом со стадионом СКА), в целях его использования для строительства объектов нежилого назначения, недопустима», — говорится в ответе прокуратуры на запрос общественников.

В настоящее время в суд подано исковое заявление. Прокуратура намерена признать договор аренды на земельный участок недействительным.