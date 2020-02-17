Москва, , 13:53 — REGNUM В первой половине февраля 2020 года изменились цены на машины восьми компаний в России. Об этом 17 февраля сообщает «Цена Авто».

За указанный период выросла стоимость на всю линейку автомобилей KIA. Повышение составило от 10 до 30 тыс. рублей в зависимости от модели. На 15 тыс. выросла цена продукции Ульяновского автозавода.

Повышение цен также было зафиксировано у модели Toyota Corolla. Она подорожала на 36 — 42 тыс. рублей в зависимости от конфигурации. Также подорожали отдельные модели немецкой компании BMW. Причем гораздо существеннее — на 60 — 240 тыс. рублей.

Подорожали не только автомобили 2020 года выпуска, но и те, которые были произведены в прошлом году. Таким образом поступила японская компания Subaru.

Также весьма заметно выросла стоимость автомобилей премиальных брендов. Так, Lexus LS500 стал дороже на 239 тыс. рублей, кабриолет Mercedes-Benz E-Class подорожал на 210 — 280 тыс. рублей, а некоторые комплектации Mercedes-Benz CLS подорожали до 460 тыс. рублей.

Подорожали некоторые версии кроссовера Pilot японской марки Honda, хотя две из них, наоборот, стали дешевле на 6 тыс. рублей.

Напомним, всего в России, по последним данным, представлены 52 марки авто.

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