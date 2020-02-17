Куала-Лумпур, 17 февраля 2020, 12:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что у туриста из США обнаружили коронавирус, в результате чего общее число заболевших людей в стране достигло 22 человек, сообщает Antara.
Известно, что в общей сложности 145 пассажиров круизного судна WS Westerdam вылетели в Малайзию.
Ранее международные СМИ сообщили, что круизному судну WS Westerdam было разрешено войти в воды Камбоджи после того, как корабль отвергли четыре страны.
Напомним, ранее в Малайзии было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом у граждан Китая и шесть случаев — у граждан страны.