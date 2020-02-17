Куала-Лумпур, , 12:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что у туриста из США обнаружили коронавирус, в результате чего общее число заболевших людей в стране достигло 22 человек, сообщает Antara.

Известно, что в общей сложности 145 пассажиров круизного судна WS Westerdam вылетели в Малайзию.

Ранее международные СМИ сообщили, что круизному судну WS Westerdam было разрешено войти в воды Камбоджи после того, как корабль отвергли четыре страны.

Напомним, ранее в Малайзии было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом у граждан Китая и шесть случаев — у граждан страны.