с. Учкекен, , 12:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проверяют факт избиения сотрудника больницы в Малокарачаевском районе. С заявлением о побоях обратился в полицию врач-хирург, сообщили ИА REGNUM17 февраля в пресс-службе МВД по республике.

По словам потерпевшего, его избил 25-летний житель села Учкекен. Инцидент произошел 14 февраля прямо в приемном отделении районной больницы. В настоящее время полицейские уже опросили зачинщика драки, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по окончании проверки.

Между тем в соцсетях появились видеокадры с места происшествия, на которых якобы врач допустил некорректные высказывания в отношении пациента, пишет «Интерфакс-Юг».