Пекин, , 12:30 — REGNUM Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению коронавируса прибыла в Китай. Об этом 17 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Иностранные эксперты в составе международной миссии ВОЗ в Китае прибыли в Пекин», — сказал Гэн Шуан.

Он добавил, что специалисты уже приступили к работе по исследованию ситуации вокруг коронавируса. В составе команды есть в том числе специалисты из США, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, началась в конце 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, скончались от болезни 1770 жителей КНР.

По словам советника при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, коронавиурсом может заразиться до двух третей населения мира. Однако это маловероятно, полагают эксперты.

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