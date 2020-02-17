Санкт-Петербург, 17 февраля 2020, 12:34 — REGNUM Адвокат Виталий Черкасов, защищающий интересы 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которую суд решил принудительно поместить под карантин по коронавирусу, обжалует это решение Петроградского районного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.
Для этого у адвоката будет десять дней с момента получения постановления, которое он сможет забрать уже завтра, 18 февраля.
Рассмотрение административного иска, которое началось в Петроградском районном суде в понедельник, 17 февраля в 09:10 мск, длилось почти 2,5 часа. В конце заседания, как только судья Ольга Тарасова удалилась для вынесения решения, в зал зашли сотрудники полиции, готовые конвоировать Аллу Ильину в больницу.
В итоге спустя час судья огласила свое решение — поместить Ильину под конвоем в больницу на срок не менее чем до 19 февраля, до момента получения двойного отрицательного результата анализов на коронавирус.
«Решение исполнить немедленно судебными приставами. Решение может быть обжаловано», — заявила судья.
Адвокат Ильной сразу заявил, что с этим решением не согласен и будет его обжаловать.
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