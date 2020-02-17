Львов, Украина, , 12:31 — REGNUM Во Львовской области жители села Шкло вышли на митинг в связи с планами разместить в посёлке граждан Украины, эвакуированных из Китая. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Несмотря на заверения местных чиновников об отсутствии подобного решения, жители намерены организовать дежурство возле местного санатория. Люди объяснили журналистам, что им страшно, поскольку не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV, кроме того, возле санатория находится школа и жилые дома.

Напомним, ранее местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать у себя граждан Украины, вывезенных из Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо своих граждан, украинские власти заберут 11 граждан Аргентины.

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