Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Петроградский районный суд Петербурга 17 февраля принял решение по административному иску главного санитарного врача города к петербурженке Алле Ильиной, которая 7 февраля сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена в карантин по коронавирусу.

Суд полностью удовлетворил требования административного истца к Ильиной о принудительном помещении в стационар, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Решение исполнить немедленно судебными приставами. Решение может быть обжаловано», — заявила судья

32-летняя Алла Ильина будет помещена решением суда в больницу им. Боткина не менее чем до 19 февраля.

У здания суда дежурит автомобиль скорой помощи, фельдшер в полной экипировке. В конце января 32-летняя Алла Ильина вернулась в город из КНР, где отмечена вспышка новой формы коронавируса. Спустя несколько дней у нее заболело горло и повысилась температура до 37 градусов. На этом основании врачами было принято решение госпитализировать ее в инфекционную больницу на сутки для осмотра, а на деле изоляция больной предполагалась на 14 дней.

7 февраля девушка из клиники сбежала, а 11 февраля на нее была начата охота. Главный санитарный врач Петербурга обратился с административным иском в суд с требованием принудительно госпитализировать беглянку для продолжения диагностики ее состояния. 13 февраля к ее дому приехала делегация из нескольких человек, в том числе полицейские, но Алла их в дом не впустила без присутствия своего адвоката.

В результате в суде началась настоящая перепалка между представителями истца и ответчика. Представитель Роспотребнадзора пояснила суду, что все анализы на наличие инфекции, которые были взяты у Ильиной, еще не готовы. Согласно действующим правилам, забор анализов на коронавирус должен производиться трижды, а материалы направляются в государственный диагностический центр «Вектор» в Новосибирск.

В свою очередь Ильина отметила, что, согласно открытым данным центра, результаты анализов готовы в течение 2−4 часов, она не отказывается проходить обследования, но настаивает на амбулаторном обследовании и готова улететь в Новосибирск, чтобы пройти в центре все необходимые обследования.

«Учитывая возможность заражения ею новым коронавирусом, с целью исключения опасного заболевания, просим суд удовлетворить заявленное требования главного санитарного врача с помещением ее в больницу с участием сотрудников 18-го отдела полиции», — обратилась в суд представитель городского управления Роспотребнадзора в прениях.

В свою очередь адвокат ответчицы Виталий Черкасов указал суду на некое лукавство истцов. По его словам, ни врачи, ни Роспотребнадзор не приняли никаких оперативных мер по изоляции ответчика, раз у нее есть опасный вирус. Помимо этого, на судебное заседание они пришли без медицинских масок, хотя утверждают, что Ильина заразна и опасна для общества.

«Мы наблюдаем некое лукавство, так как первый представитель истца говорил о необходимости поместить ответчика в клинику. При этом при установлении симптомов ОРВИ никаких мероприятий по этому поводу предпринято не было. Второй представитель истца допустил возможность амбулаторного условий, но посетовал на недопущения инфекционистов дома. Я полагаю, что есть основания принять решение на основании постановления главного санитарного врача РФ и продолжить наблюдения за моим доверителем дома», — сказал Черкасов.

К слову, сама ответчица в последнем слове отметила, что она опасается помещения в больницу из-за опасения мести со стороны врачей.

«Их привлекли к дисциплинарной ответственности, и я опасаюсь мести», — отметила Алла.

Рассмотрение административного иска, которое началось в Петроградском районном суде в понедельник, 17 февраля в 09:10 мск, длилось почти 2,5 часа. В конце, как только судья Ольга Тарасова удалилась для вынесения решения, в зал зашли сотрудники полиции, готовые конвоировать Ильину в больницу.