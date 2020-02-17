Токио, , 12:13 — REGNUM Количество случаев заболевания коронавирусом в Японии в настоящее время достигло 550, включая 454 случая заражения на круизном лайнере, пришвартованном недалеко от Токио. Об этом 17 февраля сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что на судне за последние сутки обнаружено 85 новых случаев коронавируса.

Отмечается, что министерство здравоохранения прилагает все усилия и принимает необходимые меры по ограничению вспышки, однако инфекции продолжают появляться в префектурах по всей стране. Официальные лица пытаются определить пути распространения нового типа коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. человек, стоит на карантине в японском порту Йокогама. Российских граждан на судне 24 человека.

16 февраля министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что на японском лайнере Diamond Princess зафиксировано ещё 70 инфицированных коронавирусом, число заболевших увеличилось до 355.

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