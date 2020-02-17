Джакарта, , 12:06 — REGNUM Согласно опросу Indo Barometer, больше половины населения Индонезии одобрили запланированный перенос столицы государства с острова Ява на Калимантан, сообщает Antara.

«Большинство населения страны, что составляет 53,8%, заявили, что они согласны с переносом столицы, в то время как 30,4% не согласились», — заявил исполнительный директор Indo Barometer.

Существует пять причин, по которым общественность согласилась перенести столицу, а именно: снижение уровня плотности населения Джакарты (57,1%), развитие (18,7%), серьезное экономическое неравенство (7,1%), проявление социальной справедливости (5%).

Кроме того, 45,9% респондентов считают, что президенту Джоко Видодо удастся построить новую столицу в провинции Восточный Калимантан, в то время как 18,9% считают, что глава государства не сможет перенести столицу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Indo Barometer, министра обороны Индонезии Прабово Субианто назвали наиболее известным министром страны.

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