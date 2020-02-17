Москва, , 11:56 — REGNUM Март в Европейской части России будет, вероятно, сопровождаться морозами до — 10 градусов. Об этом сообщил 17 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что по климатическому определению март является зимним месяцем, и понижение температуры в этот период совершенно естественно. Текущая зима «настолько фантастически теплая», что морозы кажутся невозможными, хотя они нормальны.

«Поэтому по всем расчётам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7−10 градусов», — сказал Вильфанд РБК.

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