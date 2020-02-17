Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус. Соответствующее исковое заявление зарегистрировал Невский районный суд Северной столицы. Об этом 17 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

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Уточняется, что иск о принудительном лечении подан от имени главного государственного санитарного врача города к гражданке Анне Рыбаковой.

«Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району СПб», — говорится в сообщении. Материалы переданы судье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из инфекционной больницы имени Боткина ушли четыре пациента. В отношении Аллы Ильиной, первой покинувшей бокс, подан иск в суд. В настоящее время в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга начинается судебный процесс.

Ещё двое пациентов сами вернулись в больницу. Четвёртую девушку, Анну Рыбакову, пока ищут.