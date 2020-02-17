Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области лишил инвалида льготного лекарства. Это выяснилось в ходе проверки, которую провели сотрудники прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Житель областного центра — инвалид третьей группы и страдающий хроническим заболеванием — обратился с жалобой в прокуратуру Первомайского района. Инспекция выявила нарушения законодательства, допущенным унитарным предприятием «Ростовоблфармация».

"В нарушение федерального законодательства министерством здравоохранения Ростовской области мужчина, стоящий на учёте для получения льготных препаратов, больше года необходимым лекарством не обеспечивался», — уточнили в ведомстве.

Суд поддержал исковое заявление представителей надзорного ведомства. Решение суда в законную силу не вступило.